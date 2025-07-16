Под палящим солнцем: британский тиктокер проверил, получится ли приготовить яичницу на асфальте

В разгар рекордной жары в Лондоне житель столицы решил проверить, возможно ли пожарить яйцо под прямыми солнечными лучами. Его кулинарный эксперимент длился три часа.

Но результат оказался не слишком аппетитным. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на тикток-страницу @ishxn.a.

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Что выяснил житель Лондона?

На видео, опубликованном в соцсети, пользователь, которого зовут Ишан, показывает, как выставляет сковородку с маслом под открытым небом. Температура воздуха в городе тогда поднялась до 33 градусов по Цельсию. Мужчина разбил яйцо на раскаленную поверхность, чтобы проверить, сможет ли солнечное тепло выполнить роль плиты.

Через час желток уже треснул, но сам белок оставался сырым. Мужчина не сдался и оставил яйцо еще на два часа. "Выглядит неаппетитно", – подытожил он еще через час. Белок побелел, но яйцо осталось водянистым и все еще непригодным к употреблению.

Мужчина провел эксперимент с яйцом под солнечными лучами: смотрите видео

Как отреагировали в соцсетях?

Пользователи тиктока бурно обсуждали видео. Кто-то шутил о том, что это "самое грустное яйцо", кто-то о том, что Ишана много свободного времени, а кто-то – что такой эксперимент можно провести в авто, ведь там еще горячее.

Так можно ли так пожарить яйцо?

Как пишет британское издание The Mirror, для полноценного приготовления необходима температура не менее 70 градусов по Цельсию на поверхности. Несмотря на жару, обычный асфальт или капот авто редко нагреваются до таких значений.

Кроме того, подобные эксперименты могут быть опасными: в сыром яйце активно размножаются бактерии.