Прохожие останавливаются, чтобы его сфотографировать, а сообщения с его фото стремительно набирают популярность в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LADBible.

Читайте также Пережил 40 президентов США: сколько лет самой старой черепахе в мире

Что местные говорят о голубе?

Одному из жителей города, Робину Гинкмотту, удалось сфотографировать птицу 28 июня. В тот день он вместе с партнершей играл в Pokémon Go и загорелся идеей отыскать "пернатую звезду".

Мужчина предположил, что голубя покрасили в такой цвет для свадьбы или какого-то другого праздника. Гинкмотт говорит, что животное ведет себя нормально, но из-за яркой окраски может стать легкой мишенью для хищников.

Необычный голубь разгуливает по улицам британского Нортгемптона: смотрите видео

Другой житель города, 33-летний Алекс Замбон, отметил, что регулярно видит зеленого голубя во время обеденного перерыва. По его словам, тот уже стал туристической приманкой.

Один парень сказал, что приехал аж из Лондона, и я слышал, что многие преодолевают большие расстояния, чтобы увидеть эту птицу, что немного безумно, учитывая, что Нортгемптон - это не туристический центр,

– говорит Замбон.

Почему орнитологи – обеспокоены?

Люди шутят, что голубь из Нортгемптона – "радиоактивный" или же является "птичьим Халком". Но орнитологи не разделяют восторга соцсетей. По словам редактора журнала Birdwatch Майка Алибона, голубь сначала мог быть белым, но, вероятно, его намеренно покрасили. "Причина этого непонятна, но, похоже, птица сбежала от хозяина и присоединилась к стае городских голубей", – отметил он.



Голубя часто видят возле церкви Всех Святых / Фото SWNS

По словам Алибона, красить своих птиц могут владельцы спортивных голубей. Но для Великобритании – это редкое явление. Бывает, что пернатых красят в розовый и голубой цвета в рамках популярного тренда на вечеринки с раскрытием пола будущего ребенка.

Королевское общество защиты животных призывает воздержаться от подобного раскрашивания пернатых. Там предупреждают: краски могут содержать токсичные вещества, а попытки очистить перья могут – привести к отравлению. В официальном заявлении организации отметили, что речь идет о тревожной тенденции, которую еще и усиливает популярность в интернете.

Ранее мы писали о лося, который напугал жителей городка Рёрос в Норвегии. Его заметили на главной улице. К счастью, животное удалось быстро вернуть в лес, и никто не пострадал.