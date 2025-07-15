Перехожі зупиняються, щоб його сфотографувати, а дописи з його фото стрімко набирають популярність у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LADBible.

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Що місцеві кажуть про голуба?

Одному з мешканців міста, Робіну Гінкмотту, вдалося сфотографувати птаха 28 червня. Того дня він разом із партнеркою грав у Pokémon Go і загорівся ідеєю відшукати "пернату зірку".

Чоловік припустив, що голуба пофарбували у такий колір для весілля чи якогось іншого свята. Гінкмотт каже, що тварина поводиться нормально, але через яскраве забарвлення може стати легкою мішенню для хижаків.

Незвичайний голуб розгулює вулицями британського Нортгемптона: дивіться відео

Інший житель міста, 33-річний Алекс Замбон, зазначив, що регулярно бачить зеленого голуба під час обідньої перерви. За його словами, той уже став туристичною принадою.

Один хлопець сказав, що приїхав аж з Лондона, і я чув, що багато хто долає великі відстані, аби побачити цього птаха, що трохи божевільно, враховуючи, що Нортгемптон — це не туристичний центр,

– каже Замбон.

Чому орнітологи – стурбовані?

Люди жартують, що голуб з Нортгемптона – "радіоактивний" або ж є "пташиним Халком". Та орнітологи не поділяють захвату соцмереж. За словами редактора журналу Birdwatch Майка Алібона, голуб спочатку міг бути білим, але, ймовірно, його навмисно пофарбували. "Причина цього незрозуміла, але, схоже, птах утік від господаря й приєднався до зграї міських голубів", – зазначив він.



Голуба часто бачать біля церкви Всіх Святих / Фото SWNS

За словами Алібона, фарбувати своїх птахів можуть власники спортивних голубів. Але для Великої Британії – це рідкісне явище. Буває, що пернатих фарбують у рожевий та блакитний кольори у межах популярного тренду на вечірки з розкриттям статі майбутньої дитини.

Королівське товариство захисту тварин закликає утриматися від подібного розфарбовування пернатих. Там попереджають: фарби можуть містити токсичні речовини, а спроби очистити пір'я можуть – призвести до отруєння. В офіційній заяві організації зазначили, що йдеться про тривожну тенденцію, яку ще й підсилює популярність в інтернеті.

Раніше ми писали про лося, який налякав мешканців містечка Рьорос у Норвегії. Його помітили на головній вулиці. На щастя, тварину вдалося швидко повернути до лісу, і ніхто не постраждав.