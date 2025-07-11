Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IFLScience.

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Що відомо про гігантську черепаху

Джонатан прибув на острів ще у 1882 році як подарунок тодішньому губернатору британських заморських територій Вільяму Грей-Вільсону. Уже тоді він був дорослим. Ветеринари припускають, що на момент прибуття черепасі було близько 50 років. Відтак, за офіційною версією, він народився 4 грудня 1832 року.

За свій надзвичайно довгий вік Джонатан встиг пережити 40 президентів США – від Ендрю Джексона до Дональда Трампа. І попри похилий вік, ця тварина досі зберігає життєрадісність і неабиякий апетит.

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Як розповів ветеринар Джо Холлінс, Джонатан уже втратив зір через катаракту та майже не відчуває запахів. Втім, його улюблені страви – капуста, яблука, морква, огірки та салат – залишаються незмінною частиною його раціону. А от банани, хоч і смакують черепасі, викликають проблеми з ротовою порожниною.

Щодня Джонатан дотримується свого режиму:

гріється на сонці,

ховається у тіні в спеку або заривається в листя в холодні дні, щоб зберігати тепло.

Він живе разом із двома іншими черепахами – Еммою та Фредом, і, як зазначив ветеринар, Джонатан "все ще має гарне лібідо" та активно проявляє свою прихильність до обох "сусідів".

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