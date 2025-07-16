Та результат виявився не надто апетитним. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на тікток-сторінку @ishxn.a.

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Що з'ясував житель Лондона?

На відео, опублікованому в соцмережі, користувач, якого звати Ішан, показує, як виставляє сковорідку з олією просто неба. Температура повітря у місті тоді піднялась аж до 33 градусів за Цельсієм. Чоловік розбив яйце на розпечену поверхню, аби перевірити, чи зможе сонячне тепло виконати роль плити.

Через годину жовток уже тріснув, але сам білок залишався сирим. Чоловік не здався й залишив яйце ще на дві години. "Виглядає неапетитно", – підсумував він ще за годину. Білок побілішав, але яйце залишилося водянистим і все ще непридатним до вживання.

Чоловік провів експеримент з яйцем під сонячними променями: дивіться відео

Як відреагували у соцмережах?

Користувачі тіктоку бурхливо обговорювали відео. Хтось жартував про те, що це "найсумніше яйце", хтось про те, що Ішана забагато вільного часу, а хтось – що такий експеримент можна провести в авто, адже там ще гарячіше.

То чи можна так посмажити яйце?

Як пише британське видання The Mirror, для повноцінного приготування необхідна температура щонайменше 70 градусів за Цельсієм на поверхні. Попри спеку, звичайний асфальт або капот авто рідко нагріваються до таких значень.

Крім того, подібні експерименти можуть бути небезпечними: у сирому яйці активно розмножуються бактерії.