Мужчина готов передать свое имение и деньги незнакомому человеку: но есть условие

В Китае 82-летний мужчина из провинции Гуандун ищет человека, который будет ухаживать за его кошкой после его смерти. Взамен он готов передать этому человеку все свое наследство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о мужчине

Лонг – вдовец, у него нет детей. После потери жены 10 лет назад вся его любовь и забота перешли к кошке, по имени Сяньба. Он подобрал ее с котятами в дождливый день, и с тех пор животное стало для него настоящей семьей. Теперь он хочет быть уверенным, что Сяньба будет счастливой даже после его смерти.

Лонг предлагает будущему опекуну кошки квартиру и сбережения – при условии, что тот по-настоящему будет любить животное и ухаживать за ним с достоинством. Конкретные детали потенциального договора не разглашаются, но мужчина уверяет: его единственное требование – искренняя забота о любимице.



Мужчина готов передать свое имение и деньги незнакомому человеку / Фото Unsplash

Однако пока желающих взять на себя такую ответственность не нашлось. В соцсетях люди пишут:

"Я бы хотел приютить кошку, и мне не нужны ее деньги",

"Я готова усыновить ее",

"Я тоже когда-то размышляла над тем же вопросом. Я не знаю никого, кому я могла бы доверить свою кошку, поэтому лучший способ – дать деньги усыновителю, потому что я не хочу, чтобы моя кошка была их обузой".

Интересно! Согласно китайскому законодательству, граждане имеют право завещать свое имущество кому-либо – государству, учреждению или частному лицу. Поэтому передача наследства за заботу о домашнем животном вполне законна.

Добавим, что нечто подобное сделал Карл Лагерфельд. После смерти легендарного дизайнера в 2019 году стало известно, что его любимая кошка Шупетт (Choupette) стала наследницей части его состояния. Шупетт – бирманская кошка, которую Лагерфельд обожал и часто называл своей "музой". Она имела персонального повара, охрану, самолеты и даже собственные социальные сети.