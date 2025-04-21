Мужчина убирал на чердаке и разбогател на 24 тысячи долларов

Мужчина на своем примере доказал, что уборка в доме может сделать человека богаче. Именно так произошло с ним, когда он разбирал старые вещи на чердаке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

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Что нашел мужчина

Как выяснилось, мужчина нашел на своем чердаке настоящий раритет – чрезвычайно редкую обложку альбома Nevermind группы Nirvana с автографами всех трех участников культового музыкального коллектива. Памятный альбом подписал покойный солист Курт Кобейн, барабанщик и нынешний фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол и басист Крист Новоселич.



Мужчина убрался на чердаке и разбогател на 24 тысячи долларов / Фото Alamy

Мужчина решил не держать ценную вещь дома, а попытался продать ее на аукционе. Обложка, которая более 30 лет хранилась на чердаке, ушла с молотка на аукционе Wessex Auction Rooms в Уилтшире в среду, 16 апреля.

Я чрезвычайно рад, что такая важная часть музыкальной истории представлена на нашем аукционе. Полные наборы автографов Nirvana с этого периода чрезвычайно редкие, а иметь их на обложке культового альбома – это мечта коллекционера. Я много лет знаю продавца, известного местного диджея,

– отметил аукционер Мартин Хьюз перед продажей.

В конце концов, обложку альбома продали за впечатляющую сумму в размере 24 тысячи долларов. Ранее мы писали, как в Индии на аукционе продали самую дорогую собаку в мире.

Интересно! Именно альбом Nevermind принес американской рок-группе международный успех. В мире проданы миллионные тиражи этой пластинки.