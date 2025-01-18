Мужчина разбирал вещи на крыше дома и разбогател: что он нашел

В Британии 57-летний Саймон Смит решил убрать в доме своего отца и обнаружил неожиданную находку. Найденные вещи помогут мужчине получить неплохую прибыль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Что нашел мужчина

Сын получил от отца в наследство архив, в котором были первые рукописи создателя Винни-Пуха Алана Милна. Некоторые из найденных документов никто не видел более 100 лет, однако теперь Саймон Смит решил их выставить на аукцион. Среди самых интересных лотов – визитка автора "Властелина колец" Джона Толкиена.

Мы не знали об их существовании, поэтому были очень ошеломлены. Мы убирали чердак и нашли полиэтиленовый пакет, полный листов и похожего материала. Они просто лежали там вместе с другим детским хламом и старыми фотографиями,

– отметил Смит.

Он добавил, что не удивлен визитке с подписью Толкиена, ведь его отец был причастен к выходу культового легендариума. А вот сказки и рассказы Милна стали неожиданностью для мужчины, ведь о том, что его отец был лично знаком с автором Винни-Пуха, он не знал.



Визитка с подписью Толкиена / Фото SWNS

Интересно! Отец мужчины всю жизнь работал в издательской отрасли и хранил архив с разных времен.

Журналисты пишут, что ценные вещи были выставлены на аукционе 15 января, и начиная с 16-го числа, пройдет аукцион с ценными лотами. По ожиданиям господина Смита, общая прибыль составит около 15 тысяч фунтов (почти 775 тысяч гривен).