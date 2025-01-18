Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Що знайшов чоловік

Син отримав від батька у спадок архів, в якому були перші рукописи творця Вінні-Пуха Алана Мілна. Деякі з віднайдених документів ніхто не бачив понад 100 років, однак тепер Саймон Сміт вирішив їх виставити на аукціон. Серед найцікавіших лотів – візитівка автора "Володаря перстнів" Джона Толкієна.

Ми не знали про їх існування, тому були дуже приголомшені. Ми прибирали горище і знайшли поліетиленовий пакет, повний листів і схожого матеріалу. Вони просто лежали там разом з іншим дитячим мотлохом і старими фотографіями,

– зазначив Сміт.

Він додав, що не здивований візитці з підписом Толкієна, адже його батько був причетним до виходу культового легендаріуму. А ось казки та оповідання Мілна стали несподіванкою для чоловіка, адже про те, що його батько був особисто знайомим з автором Вінні-Пуха, він не знав.



Візитка з підписом Толкієна / Фото SWNS

Цікаво! Батько чоловіка все життя працював у видавничій галузі та зберігав архів з різних часів.

Журналісти пишуть, що цінні речі були виставлені на аукціоні 15 січня, і починаючи з 16-го числа, пройде аукціон з цінними лотами. За очікуваннями пана Сміта, загальний прибуток складатиме близько 15 тисяч фунтів (майже 775 тисяч гривень).