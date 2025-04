Мужчина разложил на дороге 140 000 фунтов стерлингов: как их никто не украл

В Тайване на улицах города произошел необычный случай. Мужчина разложил крупную сумму денег вдоль дороги, но никто из прохожих не трогал их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Что известно об инциденте

Происшествие произошло в городе Тайнань, который является четвертым по численности населения город в Тайване. Однажды мужчина вышел на улицу, чтобы высушить свои сбережения. На обочине дороги он выложил примерно 140 тысяч фунтов стерлингов.

Владелец денег, по имени Ли отметил, что они отсырели в тайнике, поэтому он решил их подсушить. Интересно, что за действом наблюдало немало людей, но никто не решился взять хотя бы одну купюру.



Мужчина разложил на дороге 140 000 фунтов стерлингов / Фото Need To Know

Интересно! Тайвань имеет один из самых низких уровней преступности в Азии, и в целом считается очень безопасной страной как для жителей, так и для туристов. По данным глобальных рейтингов (например, Numbeo), уровень преступности в Тайване регулярно оценивается как низкий или очень низкий. В целом Тайвань стабильно входит в топ-30 самых безопасных стран во всем мире.

Ранее другой человек нашел потерянный кошелек. И, чтобы вернуть его настоящему владельцу, он решил написать записку с математической подсказкой. Эта история стала вирусной на Reddit, вызвав восхищение пользователей за гениальность и остроумие.