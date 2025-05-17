Мужчина признался, как зарабатывает до 80 тысяч долларов в год благодаря необычному хобби
- Американец Кристофер Кидни зарабатывает от 65 до 80 тысяч долларов в год, превратив свое хобби поиска в секонд-хендах в бизнес.
- Кидни делится своими находками на Reddit и дает советы, как выявлять ценные вещи, в частности, обращать внимание на швы в одежде и тиражи коллекционных предметов.
Американец, по имени Кристофер Кидни смог превратить свое хобби в неплохой заработок. Мужчина обожает ходить по секонд-хендам в поиске чего-то интересного и знает, что нужно для того, чтобы это приносило деньги.
Мужчина регулярно рассказывает о своих находках на форуме Reddit, где его сообщения приобретают вирусную популярность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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Кристофер рассказал, что за три года превратил обычное хобби в полноценный бизнес, который приносит ему от 65 до 80 тысяч долларов в год.
Я начал искать интересные вещи на секонд-хендах три года назад, когда мой друг Брэд рассказал мне об этом занятии. Посещаю магазины по крайней мере пять раз в неделю, иногда даже несколько раз в день, если это не мешает основной работе,
– рассказал Кидни.
Он признался, что весь секрет заключается в терпеливости. В отличие от большинства, кто считает такие походы обычным хобби, Кидни подходит к делу методично и профессионально.
"Охота за раритетами фактически является для меня второй полноценной работой", – объяснил он.
Кристофер Кидни зарабатывает на секонд-хенде до 80 тысяч долларов ежегодно / Фото из сети
Главные советы от Кристофера
- Обращать внимание на швы в одежде. Одинарные – винтаж, двойные – более новые;
- В книгах проверять страницу с копирайтом, искать издания до 1960 года и автографы;
- В коллекционных предметах обращать внимание на тиражи, особенно на карточки спортивных игроков.
Каждый в конце концов найдет что-то ценное. Главное – не останавливаться и продолжать искать,
– убежден Кидни.
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