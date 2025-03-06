В Мексике турист перебрал с алкоголем и хотел подраться с морским львом: чем все закончилось

В Мексике произошел курьезный инцидент. Там пьяный турист перебрал с алкоголем и пытался подраться с морским львом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм touronsofnationalparks.

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Что известно о драке

В сети появилось видео, на котором мужчина хотел подраться с морским львом. Все началось с того, что неизвестный мужчина снял солнцезащитные очки и зашел в воду, а зрители подбадривали его криками вроде "иди поплавай на его спине" и "не волнуйся, медицина здесь дешевая".

Оказавшись в воде, он поднял кулак в сторону морского льва и пытался поплыть за ним, чтобы подраться.

Турист хотел подраться с морским львом: смотрите видео

Чем все закончилось

Туристу повезло, что животное просто испугалось и само выпрыгнуло из воды. В конце концов оно быстро отплыло от своего нежелательного соперника, что позволило туристу выйти живым и невредимым.

Обратите внимание! Морские львы обычно не проявляют агрессии к людям. Однако в определенных ситуациях они могут представлять опасность. В частности речь идет о защите территории и потомства. Если люди приближаются к морским львам на расстояние 2 – 3 метров, животные могут воспринять это как угрозу и перейти к нападению.

Реакция соцсетей

Как ни странно, пользователи социальных сетей раскритиковали путешественника, которого считают американским гражданином. Вот, какие комментарии они оставляли под видео: