На Днепропетровщине мужчина угнал КАМАЗ своего работодателя и поехал в Киев: что было дальше

В Днепропетровской области произошел курьезный инцидент. Рабочий решил угнать КАМАЗ, который принадлежал его работодателю, и поехал на нем в Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Детали рассказали правоохранители Каменского района, что в Днепропетровской области. Инцидент произошел в январе 2025 года.

Владелец автомобиля КАМАЗ поручил водителю отогнать транспортное средство на СТО для техосмотра. Однако на следующий день мужчина воспользовался отсутствием контроля со стороны работодателя, отогнал грузовик в Киевскую область и продал его там.



На Днепропетровщине мужчина похитил КАМАЗ своего работодателя / Фото Unsplash

Интересно знать! Машины КАМАЗ – это грузовики и спецтехника, которые производит Камский автомобильный завод. Они известны своей мощностью, выносливостью и проходимостью, что позволяет им работать в сложных дорожных и климатических условиях. Производство началось в 1976 году, и сегодня КАМАЗ остается одним из ведущих производителей грузовых автомобилей в странах СНГ и других регионах.

К счастью, полицейские отыскали авто. Они вернули владельцу КАМАЗ, а вору сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном завладении транспортным средством.

Какое наказание может светить злоумышленнику

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества. В то же время добровольное возвращение похищенного транспортного средства и сотрудничество со следствием могут рассматриваться судом как смягчающие обстоятельства.

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