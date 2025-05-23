Без клея и скотча: мужчина приклеил к своему телу рекордное количество ложек
- Иранский мужчина, Абольфазл Сабер Мохтари, установил рекорд, прилепив к своему телу 96 ложек без клея или скотча.
- Он обнаружил свой талант в детстве и утверждает, что может прилепить к своему телу любые предметы, имея гладкую поверхность.
В Иране мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса, прилепив к своему телу более 90 ложек. Он утверждает, что может прилепить к своему телу что угодно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Мужчина из Ирана, по имени Абольфазл Сабер Мохтари побил мировой рекорд, включая свои собственные. Он прилепил к своему телу более 90 ложек без всяких дополнительных средств.
Интересно! Абольфазл Сабер Мохтари впервые установил рекорд по количеству ложек, сбалансированных на теле в 2021 году. Тогда количество составило 85 ложек, побив предыдущий рекорд в 64 ложки.
Позже он побил свой собственный рекорд в 2023 году с 88 ложками, а в этом году снова вернулся с новым результатом – 96 приклеенных на тело ложек.
Мужчина приклеил к своему телу рекордное количество ложек: смотрите видео
Как такое возможно
Абольфазл случайно открыл свой уникальный талант, когда был еще ребенком.
После многих лет практики и усилий я смог укрепить свой талант и развить его до того уровня, на котором он находится сейчас,
– сказал он специалистам.
Мужчина утверждает, что он может прилепить на свое тело все, что имеет поверхность – пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и тому подобное.
Интересно знать! Предметы, которые имеют гладкую поверхность (например, пластиковые стаканчики), могут прилипать к коже (особенно на влажной поверхности, например лоб) благодаря созданию небольшого вакуума. Или же легкие предметы (бумага, пластиковые пакеты) могут временно "прилипать" к коже или волосам благодаря статическому электричеству.
По мнению Абольфазла, его необычный талант работает потому, что он может передавать энергию из своего тела в предмет.
Ранее в Индии мужчина установил 4 мировых рекорда за один день. Известно, что рекордсмен увлекается составлением карточных домиков, поэтому все его рекорды были связаны с этим.