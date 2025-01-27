В Мексике нашли "рыбу Судного дня": что это есть на самом деле

В Мексике на берег пляжа выбросило редкую рыбу, которую еще называют "рыбой Судного дня". Серфингисты заметили существо, известное как веслорыба, на южной оконечности полуострова Баха-Калифорния.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как выглядит "рыба Судного дня"

Массивная рыба, длиной с доску для серфинга, имела серебристо-голубое тело с потрясающим красным плавником. Также известно, что ее хвост был поврежден.

Легенда гласит, что эти рыбы являются предсказателями землетрясений и других природных катаклизмов.

Говорят, что эти рыбы появляются, когда должно быть очень сильное цунами,

– сказал местный житель.

Справка. На самом деле "рыбой Судного дня" является веслорыба. Они могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов. Благодаря своим размерам и форме рыба напоминает "морского змея" и считается знаком будущего в японской мифологии, где она известна как "посланник из дворца бога морского дракона".



Рыба "Судного дня" / Скриншот из видео

Мифический аспект

Легенда гласит, что веслорыбы живут под островами Японии, и они выходят на поверхность, чтобы предупредить людей о приближающемся землетрясении,. Но эти существа встречаются по всему миру, живя на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью. Японский миф возродился в 2011 году после землетрясения и цунами в Тохоку.

Справка. 11 марта катастрофическое землетрясение магнитудой 9,1 балла, грохотало в течение шести минут, подталкивая волны высотой до 40 метров со скоростью почти 645 километров в час, когда они обрушились на страну.