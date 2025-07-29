След ведет к пропавшему судну: мужчина нашел бутылку с тревожным посланием
- На пляже острова Инишир в Ирландии найдена бутылка с запиской, которая может быть частью истории пропавшего тунцевого траулера из Тайваня.
- Записка, написанная на смешанных языках, содержала просьбу о помощи, а также название судна Yong Yu Sing 18, которое исчезло в декабре 2020 года.
На одном из пляжей острова Инишир, что в Ирландии, местный житель Мэтью наткнулся на загадочную бутылку с посланием. Оно может быть частью таинственной морской истории.
Находка вызвала оживленное обсуждение в соцсетях и заинтересовала местную полицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на форуме Reddit.
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Что было внутри бутылки?
Внутри запечатанной воском бутылки была записка, написанная на смешанных языках:
- на индонезийском,
- английском,
- на китайском.
Текст выглядит как призыв о помощи.
Пожалуйста, пришлите помощь. Мы потерялись с 20.12. Нас здесь трое. Мы не знаем названия этого острова. Мы ранены,
– говорится в обращении.
В конце были слова "HELP", "HELLO", "SOS", китайский иероглиф 李, а также вероятное название судна – Yong Yu Sing 18.
Что было внутри бутылки / Фото Reddit
Что это может означать?
Один из пользователей Reddit связал упомянутое название с тунцовым траулером из Тайваня, который исчез в декабре 2020 года. По данным Taiwan News, последняя связь с судном была 30 декабря. Через несколько дней его нашли брошенным в Тихом океане – без экипажа, со сломанными окнами и отсутствующей спасательной лодкой. Пропавшими считаются капитан из Тайваня и девять индонезийских моряков.
Полиция округа Холвей подтвердила, что получила сообщение о находке 19 июля 2025 года, но не обнаружила признаков правонарушения. Сам Мэтью предполагает, что это мог быть фейк или неудачная шутка, однако пользователи соцсетей настроены серьезнее.
- "А если это правда? Прошло четыре года, и эта бутылка – их единственный шанс",
- "Обратитесь в береговую охрану!",
- "Это может быть ключ к одной из самых загадочных историй последних лет".
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