"Таки вернулся": сеть очаровал аист с Полтавщины, который вернулся в гнездо

Община села Леляки, что на Полтавщине, радуется радостной новости. В гнездо вернулся аист Гриша. Произошло это 22 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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Детали сообщил научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. Он отметил, что Грицько, как и ежегодно, вернулся вовремя. Известно, что аист имеет партнершу – Одарку. Она еще не вернулась, но ее ожидают в ближайшие дни.

Птицы эти вместе живут только в гнезде, а летают порознь. Поэтому Одарку мы ожидаем чуть позже как и в прошлом году,

– отметил научный сотрудник.

Сейчас за жизнью аистов можно следить через круглосуточную онлайн-трансляцию с их гнезда, которую организовал Национальный природный парк "Пирятинский". Птиц не было дома с августа прошлого года.

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Что известно о трансляции из гнезда аистов

Видеокамеру возле гнезда в селе Леляки на Полтавщине должны были установить еще в 2021-м, но отложили проект из-за начала полномасштабного вторжения России.

Приборы, для наблюдения, которые на тот момент находились в Салтовке под Харьковом работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать.

Интересно! Аиста Грицько называют рекордсменом парка "Пирятинский" – за гнездовые сезоны 2022 и 2023 годов он, вместе с Одаркой, воспитал пятерых птенцов. Это, говорят природоохранники, уникальное явление. Как правило, семья аистов воспитывает 2 – 3 детей.