Олень-блогер: на Ривненщине животное стало звездой соцсетей
- На Ровенщине олень, по имени Борис стал звездой соцсетей благодаря местной жительнице Ирине Токминой, которая поделилась видео о нем в тиктоке.
- Борис регулярно навещает Ирину и других жителей поселка, не боится камер и чувствует себя хозяином этих земель, но с августа до марта он живет в лесу, а потом возвращается.
На Ровенщине местная жительница поселка Заречного подружилась с оленем. Она решила поделиться жизнью рогатого в тиктоке и тот стал настоящей звездой соцсетей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @olen.borys.4.5.0.
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Оленя зовут Борис и он настоящая звезда тиктока. Блогер Ирина Токмина, которая подружилась с животным, показала, как Борис регулярно приходит к ней в гости. Поскольку на улице было жарко, женщина принесла рогатому ведерко с водой.
Люди говорят, что тебе ничего давать нельзя. Говорят, что тебе только водичку можно. Ану, давай, попробуй,
– говорит Ирина на видео.
Интересно, что Борис наведывается не только к Ирине, но и навещает других жителей поселка. Там его знают все, потому что чуть ли не каждый день видят его на улицах: он приходит в магазины, в гости к селянам за вкусностями, лежит возле почты в цветнике и просто гуляет по поселку.
Олень Борис ужинает: смотрите видео
Ирина Токмина стала настоящей подругой оленя и часто рассказывает о нем в своих соцсетях. Интересно, что олень не боится камер и внимания, очень любит людей и чувствует себя хозяином этих земель.
С середины августа он уходит в лес и практически до марта его нет. Он сбрасывает рога, а потом снова возвращается в Заречное, чтобы отрастить массу, отойти от зимы, набраться сил, чтобы снова отрастить такие большие рога,
– рассказала Ирина в одном из своих видео.
В марте этого года Борис сбросил рога прямо во дворах местных жителей. Их передали в Заречненский краеведческий музей.
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