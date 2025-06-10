Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @olen.borys.4.5.0.

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Оленя зовут Борис и он настоящая звезда тиктока. Блогер Ирина Токмина, которая подружилась с животным, показала, как Борис регулярно приходит к ней в гости. Поскольку на улице было жарко, женщина принесла рогатому ведерко с водой.

Люди говорят, что тебе ничего давать нельзя. Говорят, что тебе только водичку можно. Ану, давай, попробуй,

– говорит Ирина на видео.

Интересно, что Борис наведывается не только к Ирине, но и навещает других жителей поселка. Там его знают все, потому что чуть ли не каждый день видят его на улицах: он приходит в магазины, в гости к селянам за вкусностями, лежит возле почты в цветнике и просто гуляет по поселку.

Олень Борис ужинает: смотрите видео

Ирина Токмина стала настоящей подругой оленя и часто рассказывает о нем в своих соцсетях. Интересно, что олень не боится камер и внимания, очень любит людей и чувствует себя хозяином этих земель.

С середины августа он уходит в лес и практически до марта его нет. Он сбрасывает рога, а потом снова возвращается в Заречное, чтобы отрастить массу, отойти от зимы, набраться сил, чтобы снова отрастить такие большие рога,

– рассказала Ирина в одном из своих видео.

В марте этого года Борис сбросил рога прямо во дворах местных жителей. Их передали в Заречненский краеведческий музей.

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