В США обнаружили неожиданную находку внутри затонувшего авианосца времен Второй мировой

В США на старом авианосце обнаружили автомобиль. Известно, что само судно нашли 25 лет назад. после этого корабль неоднократно обследовали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC News.

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Неожиданную находку сделали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Машину внутри авианосца обнаружили с помощью дистанционных управляемых камер. Их погрузили в затонувший корабль.

Это автомобиль. Это автомобиль. Это целый автомобиль,

– сказал один из исследователей во время трансляции.

Найденное транспортное средство выглядит как военный джип. В NOAA подозревают, что найденная машина – это Ford Super Deluxe "Woody" 1940 – 1941 годов выпуска.

Справка. "Йорктаун", также известный как "Бойцовская леди", был авианосцем, который ввели в эксплуатацию в 1937 году. Судно имело длину 240 метров и могло вместить две тысячи моряков. Оно сыграло важную роль в Тихоокеанской кампании США во время Второй мировой войны.



Авианосец затонул из-за поражения японскими войсками в июне 1942 года в битве за Мидуэй. В результате боевых действий погибло более 3400 человек, подавляющее большинство которых составили японские военные.

Что обнаружили на борту авианосца: смотрите видео

Как машина могла попасть на авианосец

Ученые предполагают, что джип мог принадлежать контрадмиралу Фрэнка Флетчера. Другая версия заключается в том, что джип могли доставить на борт для ремонта после повреждения в битве за Коралловое море.

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