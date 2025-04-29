Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC News.

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Неочікувану знахідку зробили фахівці Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). Автівку всередині авіаносця виявили за допомогою дистанційних керованих камер. Їх занурили до затонулого корабля.

Це автомобіль. Це автомобіль. Це цілий автомобіль,

– сказав один із дослідників під час трансляції.

Знайдений транспортний засіб виглядає як військовий джип. У NOAA підозрюють, що знайдена автівка – це Ford Super Deluxe "Woody" 1940 – 1941 років випуску.

Довідка. "Йорктаун", також відомий як "Бійцівська леді", був авіаносцем, який ввели в експлуатацію в 1937 році. Судно мало довжину 240 метрів та могло вмістити дві тисячі моряків. Воно відіграло важливу роль у Тихоокеанській кампанії США під час Другої світової війни.



Авіаносець затонув через ураження японськими військами в червні 1942 року в битві за Мідвей. Унаслідок бойових дій загинуло понад 3400 людей, переважну більшість яких склали японські військові.

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Науковці припускають, що джип міг належати контрадміралу Френка Флетчера. Інша версія полягає в тому, що джип могли доставити на борт для ремонту після пошкодження у битві за Коралове море.

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