Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Як з'ясувалося, школяр залишив послання у межах шкільного завдання 1976 року. Він навіть уявити не міг, що через десятиліття його послання знайшов мандрівник Клінт Баффінгтон на березі Багамського острова. Відомо, що школяр жив в американському штаті Массачусетс.

Вражає, але один з братів, які знайшли послання, – Клінт Баффінгтон, – є затятим мисливцем за пляшковими посланнями. За все своє життя чоловік знайшов понад сотню таких повідомлень на узбережжях Північної Америки та Карибського басейну.

Який вигляд мала рідкісна знахідка

Пляшка виявилася старою місткістю з-під Pepsi з вкладеною в неї запискою. У листі школяр вказував, що пляшку викинула в океан берегова охорона.

Як виглядала унікальна знахідка: дивіться відео

Це неймовірно. Минуло майже 50 років, і така знахідка – справжній сюрприз,

– сказав він.

Брати Баффінгтони вже зв'язалися з автором послання і сподіваються в майбутньому особисто повернути йому цю знахідку.

Цікаво! Пряма авіаційна відстань між штатом Массачусетс (наприклад, від Бостона) і Багамами (наприклад, до Нассау, столиці) складає 1,800 кілометрів.

Раніше океан викинув на берег тисячі чорних кульок. Загадкові чорні сфери з'явилися на узбережжі Нового Південного Уельсу. Агентство з охорони довкілля оголосило про відновлення та розширення розслідування причин появи кульок.