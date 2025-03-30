Из картона и палок: подросток из Нигерии сделал точную копию Lamborghini

Нигерийский подросток Ахмад Этсенумхе смог сделать точную копию Lamborghini Egoista, используя картон и металлолом. На это у него ушло 2 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad Tech.

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Как выглядит авто из картона

Для изготовления своего автомобиля Ахмад использовал картон и найденный металлолом. После двух лет работы он собрал функциональную реплику Lamborghini Egoista, которая способна развивать скорость до 40 километров в час благодаря двигателю от мопеда.

Ахмад поделился процессом создания и демонстрацией своего автомобиля в тиктоке, где его видео набрали миллионы просмотров и привлекли внимание международного сообщества.

Мужчина из Нигерии сделал копию Lamborghini из картона: смотрите видео

Справка. Lamborghini Egoista – это уникальный концепт-кар, созданный итальянским автоконцерном Lamborghini в 2013 году в честь 50-летия компании. Автомобиль имеет футуристический вид, вдохновленный боевыми истребителями. Его корпус создан с использованием карбоновых и алюминиевых панелей, что делает его чрезвычайно легким.

Люди в комментариях были приятно удивлены увиденным. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Lamborghini Aventador SVJ сделана хорошо. Хорошая работа, брат".

"Смелость – это то, с чего начинал Илон Маск".

"Этот парень действительно талантлив! Давайте поддержим его".

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