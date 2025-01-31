Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса, однако слава принесла и неожиданное последствие – визит агентов ФБР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Как 12-летний мальчик освоил ядерный синтез

Освальт увлекался видеоиграми, но в 2018 году решил изменить свое хобби на научные исследования. Юный изобретатель превратил старую игровую комнату в доме своих родителей в лабораторию, инвестировав в нее около 10 тысяч долларов.

Справка: Ядерный синтез – процесс слияния легких атомных ядер (например, водорода) в более тяжелые (например, гелий) под действием высокой температуры и давления. Это сопровождается высвобождением или поглощением энергии, что делает технологию перспективной для будущих источников питания. Но создать его чрезвычайно трудно: нужно изолировать несколько ядер и объединить их под большим давлением и теплом.

Сначала Джексон собрал установку, которая генерировала плазму, однако не достигала термоядерного синтеза. Необходимое оборудование он приобрел на eBay. Тогда его устройство привлекло много внимания на школьной выставке.

Это был далеко не рабочий термоядерный реактор. Очевидно, здесь было над чем поработать,

– делился Джексон.

Для экономии юный изобретатель покупал компоненты из расформированных предприятий. Например, турбомолекулярный насос, обычно стоит 15 тысяч долларов, обошелся ему всего в несколько сотен.

После года работы мальчик наконец смог осуществить полноценную реакцию синтеза, что подтвердили эксперты из исследовательского консорциума Fusor.net и ученый Ричард Галл, который ведет список энтузиастов, достигших этого в домашних условиях.

Репортаж Книги рекордов Гиннеса: смотрите видео

Однако вскоре после этого Джексона разбудили агенты ФБР. Они пришли проверить дом с помощью счетчика Гейгера, чтобы убедиться, что эксперимент не создал радиационной угрозы.

"К счастью, я остался на свободе", – шутит парень.

Сейчас он продолжает заниматься наукой и работает над оборудованием для исследований в сфере искусственного интеллекта.