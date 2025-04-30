"Не заглядывайте под пол": в США пара переехала в новый дом и нашла загадочное послание
- В США пара нашла загадочную записку с призывом не заглядывать под пол и комбинацию цифр в новом доме, что вызвало интерес и обсуждение в сети.
- Пользователи в соцсетях предложили различные теории, что могут означать эти цифры.
В США супружеская пара Анита Ренье и ее муж переехали в новый дом вблизи Сиэтла. Заселившись в свой новый дом, они обнаружили жуткую записку с призывом не заглядывать под пол, а также загадочную комбинацию цифр.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek. Странную находку пара обнаружила, когда планировала ремонт в новом доме.
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На обратной стороне листа она обнаружила серию случайных чисел: "29065300489382". Они загуглили эти цифры в поисках ответов, но безрезультатно.
Это было одновременно смешно и немного волнующе – думать, что здесь может быть какая-то скрытая тайна,
– сказала Анита.
После этого они решили сделать пост в социальные сети Reddit.
Пара переехала в новый дом и нашла загадочное послание / Скриншот
Реакция сети
Пост собрал немало просмотров. Некоторые из комментаторов даже поделились своими догадками, что это может быть.
906530 – это затворное пулеметное ружье. 2005 – (048938) – идентификатор Библиотеки Конгресса США для пособия для частных детективов "The Private Investigator Handbook: Пособие для тех, кто хочет защитить себя, добиться справедливости или поквитаться",
– написал один из комментаторов.
В другом комментарии предложили через маленькую Bluetooth-камеру обследовать, что расположено под полом и найти ответы на свои вопросы. Также была теория, что пользователи считали, что предыдущие владельцы просто решили потроллить новых жильцов дома.
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