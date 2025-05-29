Более 8 000 метров: китайского парапланериста случайно занесло на высоту Эвереста

Парапланерист Пэн Юйцзян из Китая случайно поднялся почти до уровня вершины Эвереста. Все из-за стремительного потока воздуха, который подхватил и унес его высоко вверх.

В результате, мужчина оказался на высоте более 8 000 метров над уровнем моря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно об интересном инциденте

Пэн Юйцзян начал свой полет с высоты примерно 3000 метров в горном массиве Цилянь, что на севере Китая. Он не планировал ничего серьезного – только хотел испытать новое снаряжение, поэтому не оформлял официальное разрешение на полет и не проводил основательной подготовки.

Впрочем, уже через 20 минут после взлета его захватило мощное воздушное течение, которое подняло его на высоту более 5000 метров – до уровня, на котором обычно летают пассажирские самолеты, и почти до высоты вершины Эвереста.

Интересно! Именно в этот день в 1953 году новозеландец Эдмунд Гиллари и шерп Тенцинг Норгей первыми в истории покорили вершину горы Эверест – самой высокой точки планеты. С тех пор 29 мая почитается как день славного достижения человеческой выносливости и мужества.

Камера, прикрепленная к его снаряжению, зафиксировала, как Пен пролетал над облаками, покрытый льдом. Температура на этой высоте упала до -35 градусов. На протяжении всего этого времени он пытался управлять парапланом и стабилизировать полет.

Китайского парапланериста случайно занесло на высоту Эвереста: смотрите видео

К счастью, Пэн смог выжить, ведь имеет около 5 лет опыта в парапланеризме. В то же время из-за того, что его полет не зарегистрировали, мужчине:

запретили полеты на 6 месяцев,

обязали написать объяснительное письмо с глубоким осмыслением последствий своего поведения.

Чем все закончилось

В конце концов парапланеристу удалось приземлиться примерно в 30 километрах от места старта, где его встретили Гу и еще один друг. Видео, обнародованное в сети, вызвало шок и восхищение у зрителей.