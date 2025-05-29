Як наслідок, чоловік опинився на висоті понад 8 000 метрів над рівнем моря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про цікавий інцидент

Пен Юйцзян розпочав свій політ із висоти приблизно 3000 метрів у гірському масиві Цілянь, що на півночі Китаю. Він не планував нічого серйозного – лише хотів випробувати нове спорядження, тому не оформлював офіційний дозвіл на політ і не проводив ґрунтовної підготовки.

Втім, уже за 20 хвилин після злету його захопила потужна повітряна течія, яка підняла його на висоту понад 5000 метрів – до рівня, на якому зазвичай літають пасажирські літаки, і майже до висоти вершини Евересту.

Цікаво! Саме цього дня у 1953 році новозеландець Едмунд Гілларі та шерп Тенцинг Норгей першими в історії підкорили вершину гори Еверест – найвищої точки планети. З того часу 29 травня вшановується як день славного досягнення людської витривалості та мужності.

Камера, прикріплена до його спорядження, зафіксувала, як Пен пролітав над хмарами, вкритий льодом. Температура на цій висоті впала до -35 градусів. Упродовж усього цього часу він намагався керувати парапланом і стабілізувати політ.

Китайського парапланериста випадково занесло на висоту Евересту: дивіться відео

На щастя, Пен зміг вижити, адже має близько 5 років досвіду у парапланеризмі. Водночас через те, що його політ не зареєстрували, чоловіку:

заборонили польоти на 6 місяців,

зобов'язали написати пояснювальний лист із глибоким осмисленням наслідків своєї поведінки.

Чим все закінчилося

Зрештою парапланеристу вдалося приземлитися приблизно за 30 кілометрів від місця старту, де його зустріли Гу та ще один друг. Відео, оприлюднене у мережі, викликало шок і захоплення у глядачів.