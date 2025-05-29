Водночас лідери не розгубилися та відреагували на конфуз жартівливо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського і Мерца у Берліні 28 травня.

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Який курйозний момент стався під час брифінгу у Берліні

На початку пресконференції Фрідріх Мерц попросив на кілька секунд відтермінувати початок брифінгу, оскільки він мав проблеми із перекладачем у вусі. Це мало б дозволити німецькому канцлеру зрозуміти, що говорить Володимир Зеленський українською.

На цьому моменті Мерц не розгубився та пожартував, що це "німецькі технології". Український лідер сказав, що все добре та підтримав гумор голови німецького уряду.

Пізніше відбулася перевірка роботи перекладача. Між Зеленським та Мерцом відбувся такий діалог:

Зеленський: Зараз є переклад? Точно?

Зараз є переклад? Точно? Мерц: Так. Дойчланд.

Так. Дойчланд. Зеленський: Добре, Фрідріху. Дорогий Фрідріху… Що я зараз сказав?

Добре, Фрідріху. Дорогий Фрідріху… Що я зараз сказав? Мерц: Дорогий Фрідріху…

У Зеленського та Мерца стався курйозний момент під час брифінгу / Відео з акаунту Укрінформу у соцмережі Х

Смішний момент перед початком пресконференції Зеленського і канцлера Німеччини Мерца



- Зараз є переклад? Точно?

- Так. Дойчланд.

- Добре, Фрідріху. Дорогий Фрідріху… Що я зараз сказав?

- Дорогий Фрідріху…



️ ОП pic.twitter.com/DgY2Xett9C — Ukrinform (@UKRINFORM) May 28, 2025

До слова, під час пресконференції Фрідріх Мерц заявив, що в України не буде обмежень для далекобійної зброї. Німецький канцлер підкреслив, що наша держава зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза межами українських територій.