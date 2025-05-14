Больше чем произведение искусства: пенсионер нашел настоящее сокровище в старом доме

Мужчина из Британии, по имени Майкл Хэмсон нашел настоящий клад внутри старинного здания. Он обнаружил сотни редких навесных замков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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79-летний британец рассказал, что унаследовал дом 18 века в деревне Бревуд. Тогда он даже не подозревал, что станет обладателем исторического сокровища. В конце концов, мужчина обнаружил более 200 антикварных навесных замков, спрятанных по всему дому.

Бывшая владелица дома – Мэри Джонс – жила сама, а Хэмсон на протяжении более 40 лет помогал ей. Он стриг газоны, выполнял мелкий ремонт и, в последние годы ее жизни, с женой заботился о ней как сиделка. Поэтому, после смерти Мэри в возрасте 93 лет он унаследовал ее дом со всем его содержимым.



Что обнаружил мужчина / Фото SWNS

Разбирая вещи в особняке, Майкл обнаружил старинный деревянный ящик, покрытый хламом. Открыв его, он нашел первую партию замков.

Каждая находка была как открытие новой главы истории. Мы находили замки буквально в каждом укромном уголке. Все они покрыты клеймом E. Jones & Sons и находятся в отличном состоянии,

– поделился британец.

Самый ценный экспонат коллекции – уникальный презентационный замок с 50 тысячами комбинаций, сделан специально для выставки в Вулверхэмптоне в 1902 году. Он оценен в сумму от 500 до 800 фунтов (от 27 тысячи до 44 тысячи гривен).

Интересно! Коллекцию уже осмотрел эксперт шоу Antiques Roadshow Уилл Фармер. По его словам, эта коллекция является "исключительной по исторической ценности и редкостью".

Продажа замков состоится 16 мая на аукционе Fieldings в Стаурбридже, Западный Мидлендс. Ожидается, что общий лот принесет от 4000 до 6000 фунтов стерлингов (от 219 тысячи до 329 тысячи гривен).

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