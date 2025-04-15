На Филиппинах пенсионер отбивался от крокодила: кто победил в схватке

На филиппинском острове Палавани произошел необычный инцидент. Крокодил напал на пенсионера, который был вынужден отбиваться от рептилии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Star.

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Что известно об инциденте

Крокодил внезапно напал на 67-летнего Амадо Солимана. Произошло это во время ловли креветок в реке. Дедушка стоял по пояс в воде и именно в этот момент крокодил укусил его за ногу и потянул на глубину.

Но мужчина не растерялся и схватил нож. Им он ударил крокодила, после чего рептилия отступила.



На Филиппинах пенсионер отбивался от крокодила / Фото Unsplash

Интересно! Крокодилы могут и часто нападают первыми – это абсолютно привычное поведение для хищников, особенно когда речь идет о защите территории или добычи. К примеру, амбуш-хищники могут часами неподвижно лежать в воде, ожидая, пока жертва подойдет ближе – затем молниеносно атакуют.

В каком состоянии мужчина

Солимана отправили в сельский медицинский центр, где ему оказали первую помощь, а затем доставили в районную больницу Эспаньолы для дальнейшего лечения.

Однако из-за значительной серьезности травм Солимана перевели в больницу общего профиля имени Леонсио в городке Брук'с Пойнт.

Подобная ситуация произошла в Африке. 41-летний Симон Паулюс потянул раненого крокодила за хвост в Намибии, а рептилия в ответ укусила его за руку. Мужчине наложили 10 швов, а крокодила, к сожалению, усыпили.