Плюс 1 Король в команде БК betking: Dendi становится амбассадором компании

Культовая фигура в мире киберспорта, победитель The International 2011 и один из самых известных игроков в Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин официально присоединяется к команде betking в роли амбассадора.

Сотрудничество с Dendi знаменует новую веху развития киберспортивного направления БК betking и подчеркивает амбиции бренда работать с лучшими представителями своей сферы, информирует 24 Канал.

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Мы всегда стремимся работать с теми, кто изменил индустрию и сделал киберспорт тем, чем он есть сегодня. Dendi – именно такой человек. Его имя знает каждый фанат Dota 2, его стиль игры вдохновил тысячи игроков по всему миру. Для нас это сотрудничество – это не просто поддержка легенды, а возможность вместе развивать киберспорт, создавать крутые активности и привлекать новых фанатов,

– говорят в БК betking.

С самого начала карьеры Dendi стал одной из самых узнаваемых фигур в Dota 2, доказав, что киберспорт – это не только игра, а настоящее искусство. Нестандартный подход, агрессивный стиль и способность быстро адаптироваться к любым вызовам сделали его легендой. А победа на The International 2011 в составе Na'Vi только закрепила статус Dendi среди лучших киберспортсменов мира.

Для меня киберспорт – это не просто игра, а стиль жизни. Я всегда стремился развивать эту сферу, делать ее интереснее и доступнее для фанатов. Партнерство с БК betking – это возможность реализовать еще больше идей, создать новые возможности для киберспортивного сообщества и поделиться своим опытом с аудиторией. Уверен, что вместе мы сделаем что-то действительно крутое!

– комментирует Даниил "Dendi" Ишутин

Партнерство между БК betking и Dendi рассчитано на год и предусматривает совместную работу над развитием киберспорта, а также создание уникального контента для фанатов.

Впереди новые интерактивы, масштабные проекты и эпические моменты для всех поклонников киберспорта. Король уже в команде – и это только начало!