Співпраця з Dendi знаменує нову віху розвитку кіберспортивного напряму БК betking та підкреслює амбіції бренду працювати з найкращими представниками своєї сфери, інформує 24 Канал.

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Ми завжди прагнемо працювати з тими, хто змінив індустрію та зробив кіберспорт тим, чим він є сьогодні. Dendi – саме така людина. Його ім'я знає кожен фанат Dota 2, його стиль гри надихнув тисячі гравців по всьому світу. Для нас ця співпраця – це не просто підтримка легенди, а можливість разом розвивати кіберспорт, створювати круті активності та залучати нових фанатів,

– говорять у БК betking.

Із самого початку кар'єри Dendi став однією з найбільш впізнаваних фігур у Dota 2, довівши, що кіберспорт – це не лише гра, а справжнє мистецтво. Нестандартний підхід, агресивний стиль і здатність швидко адаптуватися до будь-яких викликів зробили його легендою. А перемога на The International 2011 у складі Na'Vi лише закріпила статус Dendi серед найкращих кіберспортсменів світу.

Для мене кіберспорт – це не просто гра, а стиль життя. Я завжди прагнув розвивати цю сферу, робити її цікавішою та доступнішою для фанатів. Партнерство з БК betking – це можливість реалізувати ще більше ідей, створити нові можливості для кіберспортивної спільноти та поділитися своїм досвідом з аудиторією. Впевнений, що разом ми зробимо щось справді круте!

– коментує Данило "Dendi" Ішутін

Партнерство між БК betking та Dendi розраховане на рік і передбачає спільну роботу над розвитком кіберспорту, а також створення унікального контенту для фанатів.

Попереду нові інтерактиви, масштабні проєкти та епічні моменти для всіх шанувальників кіберспорту. Король уже в команді – і це тільки початок!