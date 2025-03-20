Полиция Германии расследовала дело об убийстве, найдя части тела: это была кукла

В немецком городке Бад-Кройцнах, что в Рейнланд-Пфальц, произошла курьезная ситуация. Правоохранители расследовали дело, думая, что говорится о тяжком преступлении. Но правда была далека от реальности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно о курьезном инциденте

Немецкие правоохранители нашли части тела и сразу же подумали, что говорится о тяжком убийстве. О "подозрительных частях тела", найденных на лугу возле Гаргесгайма, сообщил местный житель. На место происшествия выехал патрульный экипаж.

Однако после детального анализа "тела" эксперты выяснили, что это всего лишь силиконовая кукла, которая была настолько реалистичной, что могла ввести в заблуждение даже опытных полицейских.

Резиновый предмет, вероятно, оставлен одиноким любовником, офицеры поместили в соответствующий мусорный бак,

– сообщили в полиции.



Полиция расследовала странное дело / Фото Unsplash

В конце концов, расследование "тяжкого преступления" завершили. Полицейские ограничились утилизацией непристойного мусора и продолжили свою работу.

Подобные случаи не единичны: с развитием технологий манекены, роботизированные модели и реалистичные куклы все чаще вызывают путаницу, заставляя правоохранителей тратить ресурсы на "расследование" ненастоящих преступлений. Это еще раз подтверждает, насколько реалистичными могут быть современные искусственные материалы и как легко они могут сбить с толку даже профессионалов.

Ранее в аэропорту Чехии произошел не менее курьезный инцидент. Все из-за неизвестного устройства, которое вибрировало в багаже одного из пассажиров. Служба безопасности подумала, что это взрывчатка, но на самом же деле это был вибратор.