Весит больше чем взрослый человек: поляк поймал гигантского сома

В Польше рыбак поймал огромного сома, который весит более 100 килограммов. Рыбину, которой может быть более 50 лет, удалось достать из реки Одра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Что известно о рекордно большой рыбе

Такую гигантскую добычу поймал поляк Михал Челковский. Мужчина рассказал, что этот улов является крупнейшим в его рыболовной карьере.

Хотя этот водоем известен своими богатыми рыбными ресурсами, такие трофейные экземпляры здесь случаются крайне редко. По оценкам, сом такого впечатляющего размера может иметь возраст более 50 лет и весить около 100 килограммов,

– подчеркнул Челковский.

Мужчина признался, что годами мечтал поймать такого великана именно на домашних водоемах.



Поляк поймал гигантского сома в реке Одры / Фото Госрыбпродагентство

Что было с рыбой дальше

В конце концов, рыбак сфотографировался со своим уловом и принял сознательное решение выпустить сома обратно в его естественную среду обитания.

Интересно! Сомы могут достигать впечатляющих размеров – все зависит от вида. Самый большой сом в Европе достигает трех метров и весит 150 – 200 килограммов. Заметим, что крупные экземпляры также встречаются в Украине, в частности в Днепре, Днестре, Южном Буге.

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