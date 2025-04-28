Вот так сюрприз: 103-летнюю бабушку поздравил с днем рождения полуголый мужчина

В Великобритании 103-летняя Джоан Хардкасл праздновала свой день рождения в доме престарелых "Лорел Бэнк" в Ланкастере. Праздник приобрел неожиданный поворот: в разгар вечеринки к имениннице пришел полуголый дворецкий – одетый только в галстук и брюки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Известно, что необычное празднование состоялось 14 апреля. Мужчина преподнес юбилярше бокал шампанского, чем изрядно развеселил гостей и саму Джоан.

Я не могу поверить, что люди приложили все эти усилия ради меня. Этот праздник, определенно запомнится надолго,

– сказала 103-летняя Джоан.

Хардкасл, которая является кавалером ордена Британской империи, была искренне удивлена и благодарна за такой сюрприз. Фото с события мгновенно разлетелось в СМИ, вызвав волну восхищения за позитивный настрой и оригинальный подход к празднованию.



103-летнюю бабушку поздравил с днем рождения полуголый мужчина / Фото SWNS

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