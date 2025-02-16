"Никто этого не замечает": пассажир напугал реальностью о ночных круизах

Для многих людей отдых на круизном лайнере - мечта всей жизни. Однако немало людей даже не задумываются о том, насколько страшно на нем плавать ночью.

Соответствующее видео обнародовал на ютубе пассажир одного из круизных лайнеров, передает 24 Канал.

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В чем проблема круизов

Один из пользователей соцсетей показал, насколько страшным становится море после наступления ночи. В видео мужчина сначала показывает уютную каюту корабля, но потом переводит камеру за борт. Там видно лишь кромешную темноту, от которой кровь стынет в жилах.

Камера медленно движется из стороны в сторону, улавливая лишь слабые огни с верхней палубы и едва заметные очертания соседнего балкона. Ни волн, ни горизонта, ни даже намека на присутствие воды под огромным кораблем – только пугающая чернота.

Что показал пассажир: смотрите видео

Видео вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы признались, что теперь боятся путешествовать на круизных лайнерах. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Представьте, что вы падаете за борт ночью, никто этого не замечает, а корабль просто отплывает...".

"Вы не сможете заплатить мне столько, чтобы я решился на круиз".

Однако нашлись и те, кого видео не испугало.

"Я был на 20-й палубе, и там просто огромный экран и люди, танцующие. Потрясающий опыт", – написал один из пользователей.

Справка. Плавать на круизном лайнере ночью в целом безопасно, ведь современные корабли оснащен радарами, различными системами и автоматическими навигационными приборами, которые обнаруживают препятствия и корректируют курс. К тому же на борту работают профессиональные капитаны и офицеры, которые дежурят 24/7.