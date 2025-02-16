Відповідне відео оприлюднив на ютубі пасажир одного з круїзних лайнерів, передає 24 Канал.

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У чому проблема круїзів

Один із користувачів соцмереж показав, наскільки лячним стає море після настання ночі. У відео чоловік спочатку показує затишну каюту корабля, але потім переводить камеру за борт. Там видно лише непроглядну темряву, від якої кров холоне у жилах.

Камера повільно рухається з боку в бік, вловлюючи лише слабкі вогні з верхньої палуби й ледь помітні обриси сусіднього балкона. Ні хвиль, ні горизонту, ні навіть натяку на присутність води під величезним кораблем – тільки лячна чорнота.

Що показав пасажир: дивіться відео

Відео викликало бурхливе обговорення у мережі. Багато коментаторів зізналися, що тепер бояться подорожувати на круїзних лайнерах. Ось, які коментарі залишали люди:

"Уявіть, що ви падаєте за борт вночі, ніхто цього не помічає, а корабель просто відпливає...".

"Ви не зможете заплатити мені стільки, щоб я зважився на круїз".

Однак знайшлися й ті, кого відео не злякало.

"Я був на 20-й палубі, і там просто величезний екран і люди, що танцюють. Приголомшливий досвід", – написав один із користувачів.

Довідка. Плавати на круїзному лайнері вночі загалом безпечно, адже сучасні кораблі оснащений радарами, різноманітними системами та автоматичними навігаційними приладами, які виявляють перешкоди та коригують курс. До того ж на борту працюють професійні капітани та офіцери, які чергують 24/7.