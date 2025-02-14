Все через те, ща ким він стежив в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що відомо про інцидент

52-річний чоловік Негрон розповів поліції, що він залишився з нею, поки вона збирала речі перед переїздом з Пуерто-Рико до Коннектикуту, щоб "почати життя заново". Жінка захоплювалася спиртними напоями і ставала агресивною.

Одного дня вона зчинила сварку з чоловіком через те, за ким він стежить в інстаграмі. В якийсь момент Негрон нібито почала бити жертву по обличчю, а коли чоловік попередив, що набере 911, жінка витягла іграшку для дорослих і почала бити нею чоловіка.



Джулісса Негрон / Фото CBS

Коли поліцейські прибули до будинку, чоловік попередив, що Негрон знаходиться в будинку оголеною. Коли поліція намагалася допитати Негрон, вона нібито була "схвильована", "порушувала громадський порядок" і від неї пахло алкоголем.

Я не зміг отримати від Негрон чіткої історії,

– заявив поліцейський.

Негрон була заарештована на місці події і згодом поміщена в окружну в'язницю за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень. Згодом її звільнили під заставу в 1000 доларів, а суд має відбутись 24 березня.