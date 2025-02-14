Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-групу Rate My Plate.

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Що утнув чоловік

Жінка розповіла, що її хлопець пішов абсолютно несподіваним шляхом, викликавши хвилю обговорень у соцмережах. Як виявилося, чоловік поклав макарони просто в електричний чайник, залив їх водою й увімкнув прилад.

Я дала своєму коханому одне завдання – зварити пасту. Я не мала на увазі варити її в чортовому чайнику,
– написала вона.

Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж
Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж / Фото з фейсбуку

Реакція соцмереж

Ситуація викликала шквал реакцій. Багато хто цікавився, наскільки вдалим виявився результат. На один із коментарів жінка відповіла: "Начебто нормально, але наступного разу я попрошу його приготувати мені макарони в каструлі".

Люди у коментарях ділилися своїми історіями, які шокують та вражають:

  • "Я знаю жінку, яка варить яйця у своєму чайнику. Можна з упевненістю сказати, що я ніколи не брав від неї чашку чаю";
  • "Моя дружина не знала, як приготувати картоплю в мікрохвильовці. Я сказав їй, що від 4 до 6 хвилин. Вона поставила на 46 хвилин, і в підсумку вона стала схожою на кульку для пінг-понгу";
  • "Мій брат намагався зварити картоплю в чайнику, коли в мами не працювала плита. У результаті він зламав чайник. Навіть моя 5-річна внучка знає, що так робити не можна!".