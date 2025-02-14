Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-группу Rate My Plate.

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Что натворил мужчина

Женщина рассказала, что ее парень пошел совершенно неожиданным путем, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Как оказалось, мужчина положил макароны прямо в электрический чайник, залил их водой и включил прибор.

Я дала своему любимому одно задание – сварить пасту. Я не имела в виду варить ее в чертовом чайнике,

– написала она.



Такой способ приготовления вызвал недоумение у пользователей соцсетей / Фото с фейсбука

Реакция соцсетей

Ситуация вызвала шквал реакций. Многие интересовались, насколько удачным оказался результат. На один из комментариев женщина ответила: "Вроде бы нормально, но в следующий раз я попрошу его приготовить мне макароны в кастрюле".

Люди в комментариях делились своими историями, которые шокируют и поражают: