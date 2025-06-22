Как снять тренд в тикток на Ивана Купала: советы для создания вирусного видео
- Праздник Ивана Купала в Украине отмечается в ночь с 23 на 24 июня, и пользователи TikTok создают видео в украинском фольклорном стиле.
- Идеи для вирусного видео включают танцы у костра, пускание веночка в реку и подготовка к празднованию, сочетая традиции и современность.
Уже скоро – в ночь с 23 на 24 июня – в Украине будут отмечать праздник Ивана Купала. В тиктоке эта дата ежегодно превращается во флешмоб: пользователи снимают романтические, мистические и юмористические видео в стиле украинского фольклора.
Как снять вирусное видео в тикток на Ивана Купала – расскажет 24 Канал.
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Если вы тоже хотите собрать просмотры и вписаться в тренд – вот несколько идей, как создать вирусное видео на Ивана Купала.
Идея 1: Танцы у костра
Традиционный купальский костер – идеальный фон для атмосферного ролика. Добавьте элементы хореографии под популярную украинскую песню (например, в стиле этно-поп) или используйте трендовый звук.
Совет: снимайте во время "золотого часа" или на фоне вечернего неба – будет выглядеть магически.
Купальские танцы у костра: смотрите видео
Идея 2: Пускание веночка в реку
Символика веночков - отличный элемент для коротких роликов. Можно показать:
- как вы плетете веночек,
- загадываете желание,
- отпускаете его на воду – а дальше, по поверью, наблюдаете, "поплыл или нет".
Как сделать красивый венок: смотрите видео
Идея 3: Собираемся на празднование
Покажите подписчиками, как вы создаете свой стильный образ для празднования Ивана Купала. Сочетайте традиции и современность.
Собираемся на празднование: смотрите видео
Добавим, что летнее солнцестояние 2025 года состоится 21 июня, и наши предки проводили различные ритуалы, чтобы привлечь радость, здоровье, красоту и положительную энергию в эти дни.