Как снять тренд в тикток на Ивана Купала: советы для создания вирусного видео

Уже скоро – в ночь с 23 на 24 июня – в Украине будут отмечать праздник Ивана Купала. В тиктоке эта дата ежегодно превращается во флешмоб: пользователи снимают романтические, мистические и юмористические видео в стиле украинского фольклора.

Как снять вирусное видео в тикток на Ивана Купала – расскажет 24 Канал.

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Если вы тоже хотите собрать просмотры и вписаться в тренд – вот несколько идей, как создать вирусное видео на Ивана Купала.

Идея 1: Танцы у костра

Традиционный купальский костер – идеальный фон для атмосферного ролика. Добавьте элементы хореографии под популярную украинскую песню (например, в стиле этно-поп) или используйте трендовый звук.

Совет: снимайте во время "золотого часа" или на фоне вечернего неба – будет выглядеть магически.

Купальские танцы у костра: смотрите видео

Идея 2: Пускание веночка в реку

Символика веночков - отличный элемент для коротких роликов. Можно показать:

как вы плетете веночек,

загадываете желание,

отпускаете его на воду – а дальше, по поверью, наблюдаете, "поплыл или нет".

Как сделать красивый венок: смотрите видео

Идея 3: Собираемся на празднование

Покажите подписчиками, как вы создаете свой стильный образ для празднования Ивана Купала. Сочетайте традиции и современность.

Собираемся на празднование: смотрите видео

Добавим, что летнее солнцестояние 2025 года состоится 21 июня, и наши предки проводили различные ритуалы, чтобы привлечь радость, здоровье, красоту и положительную энергию в эти дни.