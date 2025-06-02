Укр Рус
Развлечения FUN новости Теперь не одинока: у Кати, которую папа-аист выбросил из гнезда, появился "братик"
2 июня, 16:26
2

Теперь не одинока: у Кати, которую папа-аист выбросил из гнезда, появился "братик"

Алена Захарова
Основні тези
  • Птенец аиста Катя, которую выбросил из гнезда папа-аист, теперь живет в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник".
  • У Катюши появился сводный братик, которого также выбросили из гнезда; пользователи предлагают назвать его Малюком.

Птенец аиста, которого в сети назвали Катя, получила шанс на новую жизнь. После того, как папа-аист выбросил ее из гнезда, Катя живет в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".

Теперь у Катюши появился братик, правда, сводный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Аист Грицько".

Смотрите также В Нидерландах не могут завершить строительство склада боеприпасов: при чем здесь барсуки

Что известно о "братике" Катюши

Теперь Катя не будет сама, ведь у нее появился братик. Это аист, которого родители также выбросили из гнезда.

У Катеньки появился братик. Еще один аист-знайка. Как его назовем? Принимаем донаты на сбор с именами малыша! Самый большой победит!
– говорится в сообщении.


У Кати появился "братик" / Фото фейсбук-страницы "Аист Грицько"

В комментариях большинство пользователей сети предложили назвать малого аиста Малюком. Такая идея возникла на фоне событий 1 июня.

Интересно знать! 1 июня СБУ успешно провела операцию "Паутина". Во время нее Служба безопасности уничтожила или повредила 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики и разведывательный самолет А-50. Генерал Василий Малюк – глава Службы безопасности Украины – непосредственно руководил спецоперацией.

Что этому предшествовало

Ранее звездный аист с Полтавщины, по имени Грицько выбросил своего птенца из гнезда. К счастью, она получила шанс на вторую жизнь. Ее птенца сразу же спасли ветврачи и сейчас Катя находится в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".