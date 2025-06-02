Теперь не одинока: у Кати, которую папа-аист выбросил из гнезда, появился "братик"

Птенец аиста, которого в сети назвали Катя, получила шанс на новую жизнь. После того, как папа-аист выбросил ее из гнезда, Катя живет в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".

Теперь у Катюши появился братик, правда, сводный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Аист Грицько".

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Что известно о "братике" Катюши

Теперь Катя не будет сама, ведь у нее появился братик. Это аист, которого родители также выбросили из гнезда.

У Катеньки появился братик. Еще один аист-знайка. Как его назовем? Принимаем донаты на сбор с именами малыша! Самый большой победит!

– говорится в сообщении.



У Кати появился "братик" / Фото фейсбук-страницы "Аист Грицько"

В комментариях большинство пользователей сети предложили назвать малого аиста Малюком. Такая идея возникла на фоне событий 1 июня.

Интересно знать! 1 июня СБУ успешно провела операцию "Паутина". Во время нее Служба безопасности уничтожила или повредила 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики и разведывательный самолет А-50. Генерал Василий Малюк – глава Службы безопасности Украины – непосредственно руководил спецоперацией.

Что этому предшествовало

Ранее звездный аист с Полтавщины, по имени Грицько выбросил своего птенца из гнезда. К счастью, она получила шанс на вторую жизнь. Ее птенца сразу же спасли ветврачи и сейчас Катя находится в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".