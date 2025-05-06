Ребенок случайно испортил картину известного художника за 50 миллионов евро

В Нидерландах малыш случайно повредил картину Марка Ротко, которую оценивают в 50 миллионов евро. Инцидент произошел в музее Бойманса в тот момент, когда в зале не было охраны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News.

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Речь идет о картине художника Марка Ротко "Серый, оранжевый на бордовом, № 8". По словам представителей музея, произведение искусства получило "поверхностные повреждения": на непокрытом краской участке нижней части полотна заметны царапины.

Что теперь будет с картиной

Представители музея сразу же обратились за помощью к специалистам по реставрации как в Нидерландах, так и за рубежом. Сейчас эксперты изучают возможные методы восстановления работы. В музее выразили надежду, что полотно удастся снова выставить в ближайшем будущем.



Картина Марка Ротко "Серый, оранжевый на бордовом, №8" / Фото Museum Boijmans Van Beuningen

Менеджер по реставрации из Fine Art Restoration Company Софи Макелун отметила, что картины в стиле Ротко без защитного лака особенно уязвимы.

Даже мельчайшие повреждения на ровных цветовых полях сразу бросаются в глаза,

– сказала она.

Интересно! Это не первый случай повреждения работ художника. В 2012 году картина Ротко "Черный на бордовом" была намеренно испорчена в Лондоне. Восстановление тогда обошлось в 200 000 фунтов стерлингов.

Накажут ли ребенка

Пока не известно, кто понесет ответственность за повреждение картины. Однако ранее музей уже выставлял счета посетителям за испорченные экспонаты.

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