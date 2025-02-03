Российские государственные телеканалы снова отличились громкой дезинформацией. На этот раз они вполне серьезно заявили, что основой для новой искусственно-интеллектуальной модели DeepSeek стали наработки советских программистов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал NEXTA Live.

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Что сказали российские пропагандисты

В эфире одного из российских телеканалов прозвучал тезис о том, что программное обеспечение для ИИ DeepSeek якобы создали советские программисты еще в 1985 году.

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Почему это неправда

Однако эти утверждения не имеют никакой связи с реальностью. В целом фундаментальные принципы глубокого обучения (deep learning), на которых основывается современный ИИ, были заложены украинским ученым Алексеем Ивахненко. Именно он стал одним из создателей нового научного подхода и разработал алгоритмы, ставшие базой для современного искусственного интеллекта.

Фактически без его исследований мы не имели бы тех технологий, которые сегодня активно используются в сфере машинного обучения. И, похоже, российская пропаганда предпочитает выдавать исторические достижения других народов за собственные "победы". Как это всегда и происходит.

Справка. DeepSeek – это китайская компания в сфере искусственного интеллекта, которая в январе 2025 года выложила в открытый доступ генеративный чат-бот на основе большой языковой модели искусственного интеллекта под названием R1.



Чат-бот DeepSeek выполняет задачи примерно на том же уровне, что и другие подобные сервисы, например ChatGPT компании OpenAI.