Стоят как несколько новых квартир: семья узнала истинную стоимость своих домашних картин

Семья долгое время жила в доме, стены которого украшали картины, стоящие целое состояние. Как впоследствии выяснилось, произведения искусства датированы XVIII веком и были нарисованы придворным художником династии Цин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

Смотрите также "Меня здесь нет": поведение котика на приеме у ветеринара насмешило сеть

Что известно о редких картинах

Семья, жившая в доме, даже не подозревала, что эти картины стоят бешеных денег. Как известно, автором картин был Цзян Тинси.

Справка. Цзян Тинси считался одним из самых уважаемых художников и ученых династии Цин. Он прославился благодаря своим работам с птицами и цветами. Художник тесно сотрудничал с западными миссионерами при дворе, заимствуя европейские художественные методы.

Осознав, что картины могут иметь ценность, семья обратилась к экспертам и решила выставить их на аукцион. Искусствоведы были просто ошеломлены.

Это одно из самых необычных открытий в моей карьере. Найти оригинальные работы Цзян Тинси, сохранившиеся в частных руках, неизвестные ученым и с нетронутыми оригинальными текстами – это чрезвычайная удача,

– заявил эксперт Билл Форест.

Семья узнала истинную стоимость своих домашних картин / Фото What's The Jam

Сколько денег удалось получить

В конце концов, картины продал аукционный дом Roseberys. Каждая коллекция принесла по 390 тысяч фунтов (21 450 000 гривен) после интенсивных торгов между присутствующими в зале и онлайн-покупателями.

Шедевры приобрел частный коллекционер при посредничестве агента. В общем коллекция картин с птицами, которая десятилетиями украшала стены дома, принесла владельцам 780 тысяч фунтов стерлингов (около 43 миллионов гривен).