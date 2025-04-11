Создавал мемы об одноклассниках: на Волыни наказали школьника

На Волыни ученика одной из школ проучили за то, что он создавал оскорбительные мемы на своих одноклассников. Дело дошло до суда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Волынские новости".

Смотрите также На Тернопольщине женщина предстала перед судом, потому что присылала куму пикантные кадры

Что известно об инциденте

Ученик одной из школ Волынской области создавал мемы на своих одноклассников. Он оскорбительно шутил над своими одноклассниками и распространял мемы с их участием в сети. Родители пострадавших учеников обратились в полицию, а те – привлекли к ответственности маму мальчика.

Как определил суд, своими действиями школьник "унизил честь и достоинство" других детей. Как следствие – мать получила штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Где в это время был отец парня – пока неизвестно.



Дело дошло до суда / Фото Unsplash

Как на это отреагировала мать парня

Женщина в суде признала вину и просила строго не наказывать. Она добавила, что:

провела с сыном профилактическую беседу,

ввела ряд ограничений в его досуг,

разъяснила ему о возможных дальнейших последствиях.

В конце концов, женщину просто оштрафовали на 850 гривен.

Интересно! Если школьник не прекратит унижать одноклассников, то штраф может вырасти до 3400 гривен и до 60 часов общественных работ.

Ранее мы писали о мужчине из Германии, который должен был доказывать в суде, что не имеет собак, чтобы избежать налога, который требовала местная власть из-за фото собак в его соцсетях.