"Симпсоны" предсказали смерть Трампа совсем скоро: что здесь не так
- Кадр из "Симпсонов", где Дональд Трамп лежит в гробу с датой 12 апреля 2025 года, оказался фотошопом.
- Сериал "Симпсоны" иногда предсказывал события, но многие "пророчества" являются выдумками.
Дональд Трамп находится на посту президента США менее трех месяцев, но уже успел принять ряд противоречивых решений, которые вызвали значительный резонанс в мире. Неудивительно, что количество критиков его политики растет.
На этот раз намек на смерть Трампа заметили в одной из серий "Симпсонов". Что не так с этим "пророчеством" – объяснило издание Times of India, передает 24 Канал.
Интересно 13 случаев, когда в "Симпсонах" предсказали события будущего
"Симпсоны" предсказывают смерть Трампа
В сети появился кадр якобы из "Симпсонов", на котором Трамп лежит в гробу. Более того, в кадре можно увидеть дату – 12 апреля 2025 года и надпись "Конец эпохи". Многие пользователи сети верят, что одиозный американский президент умрет в указанный день.
Кадр из мультфильма "Симпсоны" / Скриншот
Интересно! Это уже не первый раз, когда подобное "предсказание" распространяется в сети. Так в 2024 году, когда Трамп только вел свою предвыборную кампанию, в соцсетях начали публиковать кадр из "Симпсонов", в котором персонаж, похожий на него, лежит в гробу с надписью "R.I.P Дональд Трамп 1946-2024".
Что не так с этим кадром
В это трудно поверить, но указанный кадр оказался фотошопом. Это подтверждает тот факт, что неизвестно, в каком конкретном сезоне и эпизоде "Симпсонов" можно увидеть данное изображение.
Добавим, что сериал "Симпсоны" выходит в эфир уже более 35 лет. Сценаристы мультсериала иногда действительно угадывают определенные события:
- В одной из серий 2010 года олимпийская сборная США по керлингу завоевала на экране золотые медали. Американцы действительно стали олимпийскими чемпионами в этой дисциплине, но в 2018 году.
- А в 2005 году шоу предусмотрело легализацию рекреационной марихуаны в Канаде. Это реально произошло в октябре 2018 года.
- В том же 2010 году в серии, где Лиза с друзьями составлять прогнозы на Нобелевскую премию, авторы угадали имена сразу двух лауреатов 2016 года – экономиста Бенгта Хольмстрема и химика Бена Феринги.
Это привело к появлению целого движения по поиску "предсказаний" в сериях шоу. Но пророчества не всегда сбываются. Например,, ранее "Сиспсоны" предсказали победу Камалы Харрис на выборах США в 2024 году, но этого не произошло.