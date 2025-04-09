Цього разу натяк на смерть Трампа помітили в одній із серій "Сімпсонів". Що не так із цим "пророцтвом" – пояснило видання Times of India, передає 24 Канал.

Цікаво 13 випадків, коли у "Сімпсонах" передбачили події майбутнього

"Сімпсони" пророкують смерть Трампа

У мережі з'явився кадр нібито із "Сімпсонів", на якому Трамп лежить у труні. Ба більше, в кадрі можна побачити дату – 12 квітня 2025 року і напис "Кінець епохи". Чимало користувачів мережі вірять, що одіозний американський президент помре у вказаний день.



Кадр з мультфільму "Сімпсони" / Скриншот

Цікаво! Це вже не перший раз, коли подібне "передбачення" поширюється у мережі. Так у 2024 році, коли Трамп лише вів свою передвиборчу кампанію, у соцмережах почали публікувати кадр із "Сімпсонів", в якому персонаж, схожий на нього, лежить у труні з написом "R.I.P Дональд Трамп 1946-2024".

Що не так із цим кадром

У це важко повірити, але вказаний кадр виявився фотошопом. Це підтверджує той факт, що невідомо, в якому конкретному сезоні та епізоді "Сімпсонів" можна побачити дане зображення.

Додамо, що серіал "Сімпсони" виходить в ефір уже понад 35 років. Сценаристи мультсеріалу інколи дійсно вгадують певні події:

В одній із серій 2010 року олімпійська збірна США з керлінгу виборола на екрані золоті медалі. Американці справді стали олімпійськими чемпіонами у цій дисципліні, але у 2018 році.

А у 2005 році шоу передбачило легалізацію рекреаційної марихуани в Канаді. Це реально сталося у жовтні 2018 року.

У тому ж 2010 році в серії, де Ліза з друзями складати прогнози на Нобелівську премію, автори вгадали імена одразу двох лауреатів 2016 року – економіста Бенгта Гольмстрема та хіміка Бена Ферінги.

Це призвело до появи цілого руху з пошуку "передбачень" у серіях шоу. Але пророцтва не завжди справджуються. До прикладу, раніше "Сіспсони" пророкували перемогу Камали Гаріс на виборах США у 2024 році, але цього не сталося.