На этот раз намек на смерть Трампа заметили в одной из серий "Симпсонов". Что не так с этим "пророчеством" – объяснило издание Times of India, передает 24 Канал.

Интересно 13 случаев, когда в "Симпсонах" предсказали события будущего

"Симпсоны" предсказывают смерть Трампа

В сети появился кадр якобы из "Симпсонов", на котором Трамп лежит в гробу. Более того, в кадре можно увидеть дату – 12 апреля 2025 года и надпись "Конец эпохи". Многие пользователи сети верят, что одиозный американский президент умрет в указанный день.



Кадр из мультфильма "Симпсоны" / Скриншот

Интересно! Это уже не первый раз, когда подобное "предсказание" распространяется в сети. Так в 2024 году, когда Трамп только вел свою предвыборную кампанию, в соцсетях начали публиковать кадр из "Симпсонов", в котором персонаж, похожий на него, лежит в гробу с надписью "R.I.P Дональд Трамп 1946-2024".

Что не так с этим кадром

В это трудно поверить, но указанный кадр оказался фотошопом. Это подтверждает тот факт, что неизвестно, в каком конкретном сезоне и эпизоде "Симпсонов" можно увидеть данное изображение.

Добавим, что сериал "Симпсоны" выходит в эфир уже более 35 лет. Сценаристы мультсериала иногда действительно угадывают определенные события:

В одной из серий 2010 года олимпийская сборная США по керлингу завоевала на экране золотые медали. Американцы действительно стали олимпийскими чемпионами в этой дисциплине, но в 2018 году.

А в 2005 году шоу предусмотрело легализацию рекреационной марихуаны в Канаде. Это реально произошло в октябре 2018 года.

В том же 2010 году в серии, где Лиза с друзьями составлять прогнозы на Нобелевскую премию, авторы угадали имена сразу двух лауреатов 2016 года – экономиста Бенгта Хольмстрема и химика Бена Феринги.

Это привело к появлению целого движения по поиску "предсказаний" в сериях шоу. Но пророчества не всегда сбываются. Например,, ранее "Сиспсоны" предсказали победу Камалы Харрис на выборах США в 2024 году, но этого не произошло.