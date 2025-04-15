Настоящие украинские казаки: ИИ показал голливудских звезд в контексте украинского села
- Искусственный интеллект создал изображения голливудских звезд в контексте украинского села, показывая их в неожиданных, но органических образах.
- Соцсети поражены детализацией изображений, комментируя их гармоничность и желание увидеть такие образы в фильмах.
Искусственный интеллект в очередной раз решил пофантазировать на тему "а что, если бы..." и перенес голливудских звезд в самое сердце украинского села.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @tik_toh.
Смотрите также Голливуд в вышиванках: ИИ показал, как бы выглядели звезды, если бы жили в Украине
На изображениях, сгенерированных с помощью нейросетей, мы видим звезд мирового уровня в совершенно неожиданных, но удивительно органических образах. Один из них – Сэмюэл Л. Джексон – предстает перед нами в образе мужественного казака с крестом на груди, задумчиво сидящего под деревом возле живописной хаты с петриковской росписью.
Тем временем Николас Кейдж ловит рыбу в вышиванке возле пруда, в компании цапли. И хоть лица знакомые многим в Голливуде, выглядят они так, будто с детства ели борщ, косили сено и слушали бабушкины сказки.
ИИ показал голливудских звезд в контексте украинского села: смотрите видео
Очевидно одно – сочетание украинского фольклора с голливудским шиком создает магию.
Справка. Для того, чтобы сделать такое видео, стоит воспользоваться программами с нейросетью. К примеру: Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion и FaceFusion.
Реакция соцсетей
Соцсети не остались равнодушными и были поражены не только замечательными образами, но и детализацией изображений:
- "Класс, как наши. Все гармонично и красиво".
- "Джексон меня разорвал на атомы".
- "Это шикарно сделано. Хотелось в таких образах этих актеров увидеть в фильмах".
Ранее мы уже имели возможность увидеть Джони Деппа в яркой вышиванке, с серьгой в ухе. Он держал баян на фоне цветущего поля и церкви.